27/12/2025 12:57:00

Trapani, un pranzo di Natale per chi è solo: il Comune apre le porte di San Domenico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-12-2025/trapani-un-pranzo-di-natale-per-chi-e-solo-il-comune-apre-le-porte-di-san-domenico-450.jpg

Un pranzo di Natale pensato non come evento simbolico, ma come gesto concreto di comunità. È quello organizzato dal Comune di Trapani, su proposta di alcuni cittadini, per le persone che vivono una condizione di fragilità e solitudine. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con Live Charity, l’Ente Luglio Musicale Trapanese, i servizi sociali comunali e una rete ampia di volontari.

 

La sede scelta è stata San Domenico, trasformata per un giorno in una vera e propria tavola condivisa, aperta a chi, nel giorno più familiare dell’anno, rischia di restare senza una casa, senza una famiglia, senza un pasto caldo.

 

A sottolineare il senso dell’iniziativa sono state le parole del sindaco Giacomo Tranchida, intervenuto insieme all’assessore Giuseppe Virzì:

«Il Natale non è solo la festa più amata da grandi e piccini, ma anche un’occasione profonda di riflessione. È il momento in cui dobbiamo ricordare chi è rimasto solo, senza una famiglia e senza l’accoglienza di una tavola condivisa».

 

Da qui la scelta di “aprire le porte del cuore”, come ha detto il primo cittadino, e di costruire un momento che andasse oltre l’assistenzialismo, puntando invece sulla dignità dell’incontro e sulla condivisione.

 

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai tanti volontari che hanno offerto tempo ed energie, ai tassisti che hanno accompagnato gli ospiti, all’associazione Live Charity che ha coordinato l’organizzazione, ma soprattutto ai ristoratori, pasticceri e commercianti che hanno contribuito con generosità, permettendo di allestire quella che il sindaco ha definito “una meravigliosa Tavola di Natale in festa”.

 









