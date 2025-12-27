Trapani, un pranzo di Natale per chi è solo: il Comune apre le porte di San Domenico
Un pranzo di Natale pensato non come evento simbolico, ma come gesto concreto di comunità. È quello organizzato dal Comune di Trapani, su proposta di alcuni cittadini, per le persone che vivono una condizione di fragilità e solitudine. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con Live Charity, l’Ente Luglio Musicale Trapanese, i servizi sociali comunali e una rete ampia di volontari.
La sede scelta è stata San Domenico, trasformata per un giorno in una vera e propria tavola condivisa, aperta a chi, nel giorno più familiare dell’anno, rischia di restare senza una casa, senza una famiglia, senza un pasto caldo.
A sottolineare il senso dell’iniziativa sono state le parole del sindaco Giacomo Tranchida, intervenuto insieme all’assessore Giuseppe Virzì:
«Il Natale non è solo la festa più amata da grandi e piccini, ma anche un’occasione profonda di riflessione. È il momento in cui dobbiamo ricordare chi è rimasto solo, senza una famiglia e senza l’accoglienza di una tavola condivisa».
Da qui la scelta di “aprire le porte del cuore”, come ha detto il primo cittadino, e di costruire un momento che andasse oltre l’assistenzialismo, puntando invece sulla dignità dell’incontro e sulla condivisione.
Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai tanti volontari che hanno offerto tempo ed energie, ai tassisti che hanno accompagnato gli ospiti, all’associazione Live Charity che ha coordinato l’organizzazione, ma soprattutto ai ristoratori, pasticceri e commercianti che hanno contribuito con generosità, permettendo di allestire quella che il sindaco ha definito “una meravigliosa Tavola di Natale in festa”.
