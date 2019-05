Ballottaggi a Castelvetrano e Mazara. Arriva Di Maio, Salvini in forse

08/05/2019 08:50:00

Calano di nuovo i big in provincia di Trapani in vista del ballottaggio di domenica per le elezioni amministrative, con "vista" sulle Europee di fine Maggio. Domani sarà in Sicilia il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che alle 16 sarà all’Astoria Palace di Palermo per l’iniziativa di Legacoop su “La cooperazione tra economia e comunità, futuro 4.0” e alle 21 a Castelvetrano per un comizio a sostegno di Enzo Alfano, il candidato del Movimento 5 Stelle approdato al ballottaggio. Di Maio troverà una base nervosa per le tante polemiche che animano il Movimento, e per le ultime notizie riportate da Tp24.it, che oggi racconta (qui l'articolo) delle indagini in corso sul parlamentare eletto in provincia di Trapani, l'On.le Piera Aiello.

Il giorno dopo il vicepresidente del Consiglio grillino si sposterà invece a Caltanissetta, dove Roberto Gambino di M5S è in corsa per guidare l’unico capoluogo al voto in questa

tornata.

Ancora in forse, invece, la presenza in Sicilia dell’altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini: il leader della Lega – che domenica spera nei ballottaggi a Mazara del Vallo, con Giorgio Randazzo, e a Gela, con Giuseppe Spata – non ha ancora confermato il ritorno nell’Isola dopo i comizi che a fine aprile l’hanno visto concludere la campagna elettorale

appunto a Mazara del Vallo.