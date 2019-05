Domenica i mazaresi sceglieranno il sindaco tra Giorgio Randazzo e Salvatore Quinci

10/05/2019 06:00:00

Ultimi giorni di campagna elettorale a Mazara del Vallo, domenica alle 23 si chiuderanno le urne e comincerà lo spoglio. La città si appresta ad avere un nuovo sindaco e un nuovo consiglio comunale. Giorgio Randazzo della Lega se la vedrà con Salvatore Quinci, liste civiche. Le squadre assessoriali sono pronte.

Nessun apparentamento per entrambi i candidati, lo hanno dichiarato più volte, ma non sono mancate le indicazioni di voto da parte di tanti. La sorella del deputato regionale del movimento Cinque Stelle, Sergio Tancredi, ha indicato il voto su Quinci. Potrebbe trattarsi di una indicazione personale ovvero di un segnale che i pentastellati stanno mandando.

Finita l’era Nicola Cristaldi Mazara si appresta ad avere una nuova amministrazione. Cambia la composizione del consiglio comunale se a diventare sindaco sarà Quinci o Randazzo.

Se a diventare Primo Cittadino sarà Quinci i seggi in consiglio comunale saranno così ripartiti: OSSERVATORIO POLITICO 5, SIAMO MAZARA 3, PARTECIPAZIONE POLITICA 3, MAZARA BENE COMUNE 3, MOVIMENTO 5 STELLE 3, LEGA SALVINI SICILIA 2 , FUTURISTI: 2 SEGGI, LIBERA INTESA 2 , SINDACO NON ELETTO 1 .

Se, invece, a diventare sindaco sarà Giorgio Randazzo la ripartizione dei seggi sarà così ripartita: LEGA SALVINI 8, LIBERA INTESA 6 SEGGI, MOVIMENTO 5 STELLE 2 SEGGI, OSSERVATORIO POLITICO 2, SIAMO MAZARA 2, PARTECIPAZIONE POLITICA 1 SEGGIO, FUTURISTI 1, MAZARA BENE COMUNE 1, SINDACO NON ELETTO 1.

Ultimo giorno di campagna elettorale, domenica i cittadini saranno chiamati al voto, le urne resteranno aperte dalle 7 alle 23, si vota indicando la preferenza per uno dei due candidati.

Entrambi gli aspiranti sindaco promettono alla città di dotarla di un Piano regolatore e di farlo entro un anno dall’elezione, non tutto verrà rottamato ma ci sarà una inversione di tendenza. Un sindaco che condivida le scelte con i cittadini e che apra il palazzo a tutti, lo dice Randazzo. Per Quinci da valorizzare c’è la spiaggia in città e il centro storico.

Una campagna elettorale che è andata bene, sono d’accordo entrambi, condotta su argomenti programmatici e con la volontà di abbassare la pressione fiscale in città, ma senza un bilancio esaminato ad hoc, dice Quinci, sarà impossibile fare promesse vane.

Hanno idee chiare sia Quinci che Randazzo, la parola passa adesso agli elettori.

