Elezioni europee, Maricò Hopps incontra gli elettori dell'agrigentino

11/05/2019 12:04:00

Marico’ Hopps, la candidata al Parlamento Europeo con la Lega di Matteo Salvini, oggi incontrerà gli elettori della provincia di Agrigento, spostandosi da Cianciana a Menfi e per in paesini dell’agrigentino.

Una giornata intensa che permetterà di stringere le mani di tanti elettori e cittadini. “Il 26 maggio è una data importante per cambiare l’Europa e la nostra Sicilia. È fondamentale che i territori vengano rappresentati e tutelati. Non abbiamo paura di confrontarci e misurarci con le grandi potenze che finora hanno dettato trattati e accordi. Vogliamo l’Europa non dei numeri ma dei cittadini e dell’ascolto.

Dobbiamo credere in questo progetto e percorso che porterà davvero l’Europa dentro le nostre case e non a parole”, così la candidata.

Gli incontri saranno sparsi per i vari territori, dagli agricoltori agli imprenditori del turismo, tante le categorie produttive che saranno incontrate.