Europee: i voti definitivi delle preferenze in Sicilia. Eletti Giarrusso, Bartolo e...

27/05/2019 08:30:00

Ecco le preferenze andate ai singoli candidati in lizza nella circoscrizione Insulare (Sicilia-Sardegna) per le elezioni europee. In palio otto seggi all'europarlamento. Eletti con certezza Bartolo (Pd), Giarrusso (Cinque Stelle).

Movimento 5 stelle

Dino Giarrusso 116.776

Ignazio Corrao 115.365

Alessandra Todde 88.206

Flavia Di Pietro 45.686

Matilde Montaudo 44.286

Donato Forcillo 20.004

Giuseppina Antonella Corrado 22.970

Antonio Brunetto 17.621

Lega

Matteo Salvini 239.026

Annalisa Tardino 32.767

Francesca Donato 28.067

Igor Gelarda 26.383

Massimiliano Piu 25.788

Sonia Pilli 24.568

Angelo Attaguile 20.553

Maria Concetta Hopps 15.786

Partito democratico

Pietro Bartolo 135.037

Caterina Chinnici 112.459

Andrea Soddu 69.506

Michela Giuffrida 52.185

Virginia Puzzolo 13.522

Leonardo Ciaccio 11.711

Attilio Licciardi 10.086

Mila Spicola 7.331

Forza Italia

Silvio Berlusconi 90.271

Giuseppe Milazzo 74.624

Saverio Romano 73.093

Dafne Musolino 47.097

Salvatore Cicu 28.470

Giorgia Iacolino 24.211

Gabriella Giammanco 18.455

Gabriella Greco 13.148

Fratelli d'Italia

Giorgia Meloni 63.360

Raffaele Stancanelli 30.293

Giovanni Luca Cannata 20.028

Maria Carolina Varchi 14.295

Francesco Paolo Scarpinato 13.888

Antonella Zedda 13.536

Maria Fernanda Gervasi 9283

Francesco Rizzo 7166

Più Europa

Fabrizio Ferrandelli 8596

Pietrina Putzolu 5058

Maria Saeli 3958

Giuseppe Sanò 3012

Stefania Ficani 2131

Elia Torrisi 1984

Silvia Manza 1083

Marco De Andreis 422

La Sinistra

Corradino Mineo 12.672

Maria Cristina Ibba 4395

Matteo Iannitti 3553

Vera Pegna 3344

Anna Bonforte 3271

Omar Tocco 2877

Abdelkarim Hannachi 2099

Giovanna Cosenza 810

Europa Verde

Nadia Spallitta 4253

Egidio Trainito 2485

Claudio Torrisi 1181

Raffaella Spadaro 1154

Filippo Occhipinti 996

Ilaria Fagotto 900

Giuseppe Cuschera 530

Elvira Maria Vernengo 359

Partito Comunista

Marco Rizzo 2418

Laura Bergamini 726

Giuseppe Salvatore Doneddu 715

Alberto Lombardo 635

Calogero Bavetta 334

Silvia Stefani 222

Eleonora D'Antoni 127

Giovanna Bastone 70

Popolo della Famiglia

Nicola Di Matteo 2280

Elena Di Pietra 1902

Fabio Nalbone 1814

Maria Daniela Paglietti 905

Barbara Figus 829

Eleonora Pagano 730

Giovan Battista Montemaggiore 718

Salvatore Anello