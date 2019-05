Europee, il voto in Sicilia: il commento di Cinque Stelle e Lega

27/05/2019 17:08:00

“Tra luci ed ombre queste elezioni europee mostrano un dato incontrovertibile: Il M5S c’è, è solidissimo ed è di gran lunga la prima forza politica isolana, che tiene a notevole distanza la Lega, staccata di oltre 10 punti, e praticamene doppia il Pd, relegato nell’isola ad un ruolo nettamente marginale, come Forza Italia”.

Lo affermano i deputati del M5S all’Ars.

“Assieme alla Campania - aggiungono i deputati - la Sicilia ha ottenuto i migliori risultati in Italia, con picchi in alcuni Comuni, come a Priolo, di oltre il 50 per cento. Si tratta di un notevole attestato di stima per il lavoro fatto dai portavoce siciliani a tutti i livelli e che ci spinge a far ancora di più a livello regionale, per dare quelle risposte ai cittadini che il governo Musumeci ha dimostrato di non essere in grado di dare”.

“La Lega stravince dovunque – afferma Bartolo Giglio per la Lega– in Sicilia diventando il secondo partito superando l’inaspettato soglia del 20% e lasciando tutti a bocca aperta. La gente ha reagito agli attacchi vergognosi nei confronti di Salvini premiando il progetto di buon senso e di difesa delle nostre identità. In provincia di Trapani premiato il lavoro condotto in quest’ultimo anno a fianco del Commissario Regionale Stefano Candiani, a cui faccio i complimenti per il lavoro fatto, confermando il trend regionale e superando quota 21% con oltre 25.000 voti. La più votata Marico Hopps, che ringraziamo per lo splendido lavoro fatto, davanti a Igor Gelarda, ottimo organizzatore degli Enti locali, seguito da Francesca Donato. I numeri ci danno ragione del percorso che abbiamo intrapreso più di un anno fa e ci fanno guardare al prossimo futuro con speranza, consapevoli che abbiamo molto da fare. Per questo ringrazio tutti gli amministratori locali, i Presidenti di Circolo della provincia e la classe dirigente nel complesso per il lavoro condotto in maniera egregia. Auguri alle donne leghiste elette in Sicilia, sapranno rappresentare al meglio gli interessi di questa terra.”