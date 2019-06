Le accise sui carburanti, la promessa elettorale mai mantenuta da Matteo Salvini

03/06/2019 14:31:00

Il blocco delle quote tonne per la Sicilia deciso dal sottosegretario leghista Franco Manzato, che stabilisce le cifre massime di pescato, suona come un vera presa in giro per i tanti elettori dell’Isola, della provincia di Trapani e della stessa Favignana che hanno dato il loro consenso a Salvini e al suo partito.

In realtà lo stesso Ministro Salvini non ha mantenuto molte delle sue promosse elettorali. Fra queste vi è il taglio delle accise sulla benzina. Era uno dei suoi cavalli di battaglia durante la campagna elettorale dello scorso anno ma poi totalmente abbandonato.

Doveva essere, addirittura, il primo Consiglio dei ministri a tagliare le accise, ma questo provvedimento non è mai arrivato. Non è mai stato inserito nella legge di Bilancio, anzi, addirittura, nel 2020 potrebbero anche aumentare.

Una promessa dunque fatta solo per acchiappare voti e poi non mantenuta. Il carburante gli automobilisti italiani continuano a pagarlo molto caro, e per buona parte, come sappiamo, il costo eccessivo dipende proprio dalle accise. Da tempo ormai il vicepremier non ne parla e cerca di evitare l'argomento così imbarazzante, ma sui social c'è chi glielo ricorda.