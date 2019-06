Al Circolo Velico Marsala si è tenuta la 1^Prova Zonale preagonistica per classi Optimist

04/06/2019 20:00:00

Si è conclusa Domenica 2 giugno, nelle acque antistanti la sede del Circolo Velico Marsala, la 1^ prova della Selezione Zonale Agonistica e Preagonistica Optimist.

Circa cento i piccoli atleti in gara provenienti da tutta la Sicilia, che in una bella giornata di sole, hanno costellato il mare con le loro piccole imbarcazioni, offrendo uno spettacolo di notevole rilevanza. L’ottimo vento ha permesso ai nostri piccoli atleti di effettuare le tre prove previste, con la consueta regolarità, garantita dall’ottimo Comitato di Regata .

Soddisfatto il Presidente del sodalizio Roberto Forte : come sempre, il Circolo ha dimostrato una buona e collaudata capacità organizzativa nell’ ospitare eventi velici. Capacità maturata nei suoi 45 anni di attività nell’organizzazione di regate di livello nazionale ed internazionale”.

Questi i risultati:

Tra i cadetti ad imporsi Moncada Paternò del Circolo Nic Catania, al secondo posto Figurelli Derek del CCR Lauria e di nuovo in terza posizione il Nic Catania con Li Voti Damiano. Tra gli juniores invece al primo posto Niciforo Gianmarco del CN Augusta e al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente Incarbona Alberto e Genna Giulio della Società Canottieri Marsala. Sono state premiate anche le prime femminili tra i cadetti Nasti Giulia del Nic Catania e per gli Juniores Silvia Adorni della Società Canottieri Marsala.

L’attività del Circolo proseguirà dal 7 al 9 giugno con il “ Trofeo Isole dello Stagnone “ di Vela Latina.