Calcio, Uccio Marino si prende il Palermo. Il mister di Marsala firma con i rosanero

06/06/2019 21:50:00

Dopo la penalizzazione e l'esclusione dai playoff, il Palermo pensa al futuro e alla programmazione della prossima stagione. E la società rosanero ha già deciso a chi affidare la panchina: il prossimo allenatore sarà Pasquale "Uccio" Marino. L'incontro tra l'ex Spezia e la dirigenza del Palermo è stato positivo ed è stato trovato l'accordo totale tra le parti. Marino è pronto a firmare un contratto biennale con la società rosanero e sarà presto presentato ai suoi nuovi tifosi.

Ritorno in Sicilia

L'allenatore ritorna nella sua terra, essendo originario di Marsala. Proprio in Sicilia, Pasquale Marino ha vissuto le sue stagioni migliori: nel 2006 riportò il Catania in Serie A dopo 23 anni, ottenendo buoni risultati anche nella massima serie. Dopo un lungo girovagare tra Udinese, Parma, Genoa, Pescara, Vicenza, Frosinone, Brescia e Spezia, tra Serie A e Serie B, l'allenatore torna quindi a lavorare nella sua Sicilia 12 anni dopo la conclusione della sua positiva esperienza rossazzurra.