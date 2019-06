Marsala, tavola rotonda su “Crisi del settore vitivinicolo marsalese: analisi e proposte”

06/06/2019 13:07:00

Si terrà venerdì 14 Giugno 2019, alle ore 17:30, presso i locali del Circolo Lilybeo in Via Vaccari, 1 (P.zza della Repubblica) a Marsala, una tavola rotonda su: “Crisi del settore vitivinicolo marsalese: analisi e proposte”

L’evento, organizzato dal Circolo Lilybeo Marsala, presieduto dal Dott. Gaetano Vita, vuole mettere a confronto le opinioni del mondo della cooperazione e delle imprese private, esaminare i motivi che hanno determinato l’attuale stato di crisi della nostra vitivinicoltura e individuare nuovi percorsi virtuosi, capaci di garantire ai viticoltori la redditività della loro attività.

Alla tavola rotonda, moderata dall’Enot. Giacomo Manzo, Responsabile Regionale Dipartimento Viticoltura ed Enologia FareAmbiente Sicilia, parteciperanno anche il Dott. Rino Bonomo, Ex Dirigente dell’E.S.A. di Marsala e il Prof. Nicola Trapani, Ex docente ed Esperto in Viticoltura ed Enologia, i quali faranno il punto sulle fasi evolutive della vitivinicoltura marsalese e sui principali fattori che hanno determinato l’attuale situazione.

L'incontro è rivolto sia agli operatori vitivinicoli, che potranno contribuire ad approfondire gli argomenti trattati, sia alla cittadinanza interessata a questo importante settore della nostra economia.

Programma:

Apertura lavori

Gaetano Vita - Presidente Circolo Lilybeo

Moderatore:

Giacomo Alberto Manzo - Resp. Reg. Dipartimento Viticoltura ed Enologia – FareAmbiente Sicilia



Relazioni:

“L’evoluzione della vitivinicoltura marsalese dagli anni 80 in poi”

Rino Bonomo - Ex Dirigente E.S.A.

“Le principali problematiche e i fattori di crisi della vitivinicoltura marsalese”

Nicola Trapani - Ex Docente, Autore, Esperto in Viticoltura ed Enologia

“Il punto di vista delle piccole e medie imprese sul futuro della vitivinicoltura”

Stefano Caruso - “Caruso & Minini” – Marsala, TP

Gianfranco Paladino - “Alcesti” – Marsala, TP

“La crisi del vino Marsala: Debolezze e possibili prospettive per il rilancio”

Ercole Alagna - “Alagna Vini” – Marsala, TP

“Il ruolo della cooperazione per garantire reddito ai viticoltori” – Esperienze a confronto

Roberta Urso - Cantine “Settesoli” – Menfi, AG

Gaspare Baiata - Cantine “Paolini” – Marsala, TP

Giuseppe Monteleone - Cantine “Birgi” – Marsala, TP