Bartolo Giglio: “Tonnara di Favignana, la Lega non ha scippato niente”

06/06/2019 06:00:00

Bartolo Giglio, responsabile della Lega in provincia di Trapani, in questi giorni siete nell'occhio del ciclone per questa scellerata direttiva del vostro sottosegreatario leghista. Ha deciso di tagliare le quote tonno per la Sicilia e ha costretto praticamente la tonnara di Favignana a chiudere, la Nino Castiglione ha abbandonato la tonnara perchè con appena 14 tonnellate non è redditizio. Perchè avete scippato le quote tonno a Favignana?

Il termine scippato è improprio. Per la concertazione delle quote tonno erano presenti al Ministero le ditte Greco, per l'attività in Sardegna, e Castiglione, per Trapani. Tutto il sistema di pesca del tonno prima era stimato a quote inique del chi prima arriva si sistema. Entrambe le ditte però vedevano bene la nuova articolazione.

Sta dicendo che Castiglione lo sapeva.

Ne sanno qualcosa a Marsala, dove questa pesca è rilevante. Tutti quelli che si muovevano in mare e non sulle tonnare fisse avevano il grande problema fino all'anno scorso che, uscendo fuori quota, non potevano portarle in porto il pesce per la vendita. Queste nuove quote consentivano a tutti gli operatori e ai consumatori di avere il tonno tracciato e di sapere dove veniva pescato.

Ma si è creato il problema delle tonnare.

Comprendiamo che era una quota di avviamento, ma al tempo stesso di garanzia.

In che senso quota di avviamento?

Perchè è pensabile che nei prossimi anni ditte come Castiglione, riprendendo attività ferme da anni, possano mettere in campo un'azione che ammortizzi i costi fissi di quest'anno ma che nel tempo maturino delle utilità. Questo è il quadro. C'è stata una speculazione vergognosa da parte della parte politica riferibile al presidente dell'Ars Miccichè sulla quale l'Udc locale si è piegata perchè ne è succube. Si tratta di tutt'altro però. Il sistema è ordinato e non disordinato come quello di anni fa.

Parlando delle cose interne alla Lega. Il quadro dirigenziale in Sicilia cambierà?

Il quadro avrà delle rimodulazioni che in questa tipolotiga di partito non fanno riferimento ai comitati elettorali, a chi ha vinto o chi ha perso. Le elezioni le abbiamo vinte tutti. Abbiamo reso un progetto politico, che trovava resistenze in Sicilia, comprensibile. Tutta la Lega siciliana ha vinto. Ci sono tutti presupposti affinchè Candiani resti commissario della Lega.