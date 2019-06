Trapani ad una vittoria dalla B. Ieri pareggio senza reti a Piacenza

09/06/2019 09:14:00

Sfida d'andata dei play off di serie C: pareggio senza reti, 0-0, per il Trapani sul campo del Piacenza. A sostenere i granata 600 tifosi arrivati in Emilia Romagna dalla Sicilia. Il ritorno sabato prossimo al Provinciale. Se la squadra di Vincenzo Italiano dovesse vincere sarebbe promossa in serie B.

In avvio di gara, il Trapani si fa vedere immediatamente. Al 3' è insidioso il colpo di testa di Nzola, ma Fumagalli compie un ottimo intervento concedendo solamente un calcio d'angolo agli avversari. Al 6' ancora Fumagalli decisivo nel chiudere la propria porta sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Taugourdeau. Gli ospiti attuano un buon giro palla, mentre il Piacenza manifesta qualche difficoltà di manovra e si fa vedere al 26' con un'iniziativa di Di Molfetta che non crea problemi al portiere avversario Dini. Al 40' a provarci è Costa Ferreira: conclusione a girare, di poco a lato. Nella seconda frazione, al 12' il Piacenza reclama: si strattonano Di Molfetta e Garufo in area e il secondo va a terra, con un presunto tocco di mano richiesto dai padroni di casa. Ancora proteste del Piacenza al 17': i locali ravvisano una spinta in area ai danni di Ferrari. Al 32' buona l'occasione per il Piacenza, ma Taugourdeau è reattivo sulla conclusione scoccata da Corradi. In pieno recupero è ancora Corradi a provarci, direttamente da calcio di punizione: palla che sfila sotto la barriera, provvidenziale Dini a deviare in calcio d'angolo.