Palmeri (M5S): "Scegliere l’agroecologia per tutelare il made in Sicily”

09/06/2019 15:15:00

La deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Valentina Palmeri, ha promosso un tavolo tecnico che si è svolto giovedi presso l’assessorato regionale all’Agricoltura per proseguire il confronto sulla riconversione verso l’agroecologia. Al tavolo hanno preso parte l’assessore all’Agricoltura, Edy Bandiera, il dirigente generale Dario Cartabellotta, insieme ad agronomi e alcuni rappresentanti di associazioni del Coordinamento Stop Glifosato nell'ambito della tutela di biodiversità e salute: Crea, Aiab, Movimento Azzurro Sicilia, Aras, Isde (Medici per l'Ambiente) e Fà la Cosa Giusta.

“Si fa sempre più concreto - spiega Palmeri - il confronto e l'individuazione delle modalità operative attuabili per andare verso un modello agricolo che metta al centro il nostro ottimo ‘made in Sicily’, la tutela della nostra biodiversità, del suolo, della salute e dei nostri preziosi insetti impollinatori. Il disegno di legge che ho presentato all’Ars punta proprio a incentivare un modello rurale ‘agroecologico’ in tutto il territorio siciliano”.