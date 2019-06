25 milioni di euro per il porto di Favignana. La Regione finanzia il progetto

14/06/2019 04:05:00

La Giunta regionale ha deliberato il finanziamento del progetto di primo stralcio della realizzazione della diga foranea del porto di Favignana dell’importo di 25 milioni di euro.



E’ una storia lunga quella del progetto del nuovo porto, iniziata nel lontano anno 2004, poi interrotta nel 2007 e poi finalmente ripresa e conclusa dall'amministrazione comunale con il finanziamento promesso e poi disposto dal Presidente Musumeci e dall’Assessore Falcone.

Dopo anni di alterne vicende, il 07 novembre 2017 la Commissione regionale dei lavori pubblici deliberava all’unanimità l’approvazione del progetto di messa in sicurezza del porto di Favignana dell’importo di € 42.123.933,61 e del progetto di primo stralcio dell’importo di € 16.300.000,00.



Con l’Ufficio del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. – Ufficio per le Opere Marittime della Sicilia – il Comune ha elaborato il progetto esecutivo dell’intervento di messa in sicurezza del porto di Favignana – 1^ stralcio, comprensivo degli elaborati delle strutture, che per effetto dell’ulteriore aggiornamento prezzi e delle verifiche strutturali è risultato dell’importo complessivo € 25.000.000,00.

La gara di appalto sarà esperita, non appena validato e verificato il progetto esecutivo, presumibilmente entro la fine dell’anno.

L'amministrazione procederà ad avviare l’iter per la redazione del Piano regolatore Portuale.

Soddisfatto il Sindaco del Comune di Favignana Giuseppe Pagoto: “E’ un risultato storico, di squadra, tecnico e politico, frutto di impegno serio e costante di tecnici, Giunta e Consiglio Comunale di un iter iniziato nel 2004, interrotto e poi ripreso dalla nostra Amministrazione fino al traguardo odierno. Un sentito ringraziamento va senz’altro all’On.le Presidente Musumeci ed all’Assessore Falcone per la sensibilità e l’attenzione dimostrate per le nostre Isole. Con lo stesso impegno stiamo lavorando sul porto di Marettimo d’intesa con l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, stazione appaltante, stiamo procedendo agli studi necessari per la progettazione esecutiva.”

Sulla stessa linea Vice Sindaco Assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Ceraulo: “Sono molto soddisfatto del risultato conseguito che corona un lavoro svolto in questi anni del mio incarico. Un ringraziamento voglio rivolgerlo al capo Dipartimento Infrastrutture dell’Assessorato regionale Infrastrutture dott. Fulvio Bellomo ed ai suoi collaboratori, in particolare l’arch. Ricciardo, nonché ai tecnici progettisti del Provveditorato Opere Pubbliche di Palermo, al Provveditore Ievolella ed ai tecnici comunali dall’Ing. Vella all’Ing, Alcamo".

"A nome dell'intero Consiglio Comunale esprimo soddisfazione per l'importante notizia che riguarda il Porto di Favignana, e ringrazio la Giunta Regionale nonché quanti, a vario titolo, hanno lavorato affinché si potesse concretizzare l'esito comunicato. Un'infrastruttura così decisiva per lo sviluppo dell'isola rappresenta per il territorio tutto un volano fondamentale che merita un impegno senza interruzioni in vista dell'avanzamento di ogni intervento necessario. Ringrazierò personalmente il Governatore Musumeci per iscritto con una nota a nome del massimo consesso civico. Un ottimo risultato per il nostro Arcipelago".

Sono queste invece le parole del presidente del Consiglio Comunale di Favignana, Ignazio Galuppo, in merito al finanziamento del progetto del primo stralcio per la realizzazione della diga foranea del Porto di Favignana deliberato dalla Giunta regionale il 10 giugno.