Favignana, educazione stradale ai bambini della scuola dell'infanzia

17/05/2024 20:30:00

Promuovere la sicurezza stradale sin dalla tenera età per formare cittadini responsabili e attenti. È questo l'obiettivo del progetto "Tutti in strada in sicurezza", realizzato dalla Scuola dell'Infanzia di Favignana in collaborazione con la Polizia Locale.

L'iniziativa ha coinvolto i bambini della terza classe. Attraverso lezioni interattive, giochi educativi e simulazioni pratiche, gli alunni hanno appreso l'importanza di attraversare la strada in sicurezza, l'uso corretto dei segnali stradali e l'attenzione verso i pericoli del traffico veicolare. La Polizia Locale, in sinergia con il corpo docente, ha offerto un supporto specialistico e competenze tecniche per garantire un apprendimento efficace e coinvolgente. Il progetto si è concluso questa mattina in Piazza Matrice con delle dimostrazioni pratiche.

"Investire nell'educazione stradale dei bambini è fondamentale per creare una cultura della sicurezza che duri tutta la vita", dice il comandante della Polizia Locale Giuseppe Carbone. "Siamo felici di avere potuto collaborare con la Scuola dell'Infanzia e speriamo il prossimo anno di riuscire ad estendere il progetto anche alle classi superiori".

"Ringrazio la Scuola dell'Infanzia e la Polizia Locale per avere lavorato insieme per educare i nostri bambini su questioni così cruciali come la sicurezza stradale", dice il sindaco Francesco Forgione. "Investire nelle generazioni future è fondamentale per costruire una comunità più sicura e responsabile".