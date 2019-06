Marsala, oggi al Convento del Carmine la presentazione del libro "Gomito di Sicilia"

18/06/2019 06:00:00

Questo pomeriggio, alle ore 18:30, al Convento del Carmine di Marsala, a grande richiesta la presentazione del nuovo libro del giornalista e scrittore Giacomo Di Girolamo, “Gomito di Sicilia” edito da Laterza per la collana “Contromano”.

Dopo il fortunato reading che ha fatto il tutto esaurito al Teatro Comunale, una presentazione più “classica” per parlare dei tanti temi affrontati nel volume che sta riscuotendo uno straordinario successo. Con l’autore interverranno, Rossana Titone (TP24), Paolo Angius presidente di Airgest e ci saranno i contributi musicali di Gino De Vita. L’evento è organizzato da Tp24, grazie alla collaborazione della Libreria Mondadori.

“Gomito di Sicilia è il racconto di un pezzo di Sicilia finora rimasto inesplorato, quell’angolo estremo che è la provincia di Trapani. Dal vino Marsala, un tempo il liquore più famoso al mondo e oggi usato per la carne in scatola, all’abusivismo edilizio che si è mangiato tutta la costa. Dal mare dello Stagnone, che ora si sta prosciugando, ai tentativi quasi comici di costruire un monumento a Garibaldi degno della sua impresa. Dalla mafia che non uccide più ai turisti che si fermano in pellegrinaggio di fronte alla stele commemorativa della strage di Capaci. E ancora, dagli alberi di melograno, che si sostituiscono alle viti cambiando paesaggio e abitudini, ai ragazzini in fuga dall’Africa che riempiono le piazze con i loro giochi. Perché la Sicilia è una sorgente inesauribile di storie che non ci si stanca mai di ascoltare”.

Giacomo Di Girolamo (1977), giornalista e scrittore, è direttore di RMC101, la radio più seguita nella Sicilia Occidentale, e del portale Tp24.it. Scrive di mafia e criminalità organizzata per diverse testate in Italia e all’estero. Tra le sue pubblicazioni: Dormono sulla Collina (Il Saggiatore 2014); Contro l’Antimafia (Il Saggiatore 2016); La Partita Truccata (Rubettino 2017); L’Invisibile (Il Saggiatore 2017).