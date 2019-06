Valderice, riunione del partenariato del FLAG Trapanese per la promozione della Strategia

22/06/2019 08:35:00

La promozione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo, presentata dal FLAG ed approvata a valere sulle risorse del PO FEAMP 2014/2020 sarà al centro del dibattito che si terrà nel corso dell’evento organizzato lunedì 24 Giugno 2019, presso la sede del Molino Excelsior di Valderice (TP), dal titolo: RISORSA MARE - Prospettive di Sviluppo del territorio del Flag Trapanese.

Aggiornamento del Piano di Azione per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) Gli interventi inseriti nella Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo sono volti a favorire la crescita sociale ed economica dei settori della pesca ed dell’acquacultura nei territori della provincia di Trapani che attualmente si trovano in fase di realizzazione nell’ambito di un Piano di Azione triennale.

L’apertura dei lavori è prevista alle 09:30 con i saluti istituzionali e l’intervento del Dipartimento della Pesca Mediterranea, cui seguiranno gli interventi volti ad illustrate al Partenariato di progetto le opportunità di sviluppo connesse con l’attuazione della Strategia e le proposte di adeguamento delle azioni del Piano di Azione Locale. Il dibattito sarà utile a sviluppare con il partenariato attivo di progetto ulteriori azioni di divulgazione sul territorio circa le suddette opportunità di sviluppo del settore della pesca. Nel corso dell’incontro si illustreranno gli interventi promossi sul territorio del FLAG e si proseguirà con la consegna ai Comuni degli schemi di convenzione per l’attuazione degli stessi interventi.

A conclusione dei lavori, in continuità con gli interventi realizzati nella precedente programmazione, è prevista la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra la Fondazione, il Comune di Valderice e l’Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi per la valorizzazione delle tipicità enogastronomiche proprie della cultura marinara del territorio. Per maggiori informazioni si rimanda al sito del Flag Trapanese all’indirizzo: http://www.flagtrapanese.it/2019/05/22/riunione-partenariato/ per prenotare la propria partecipazione all’evento. FLAG Trapanese Fondazione Torri