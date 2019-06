Valderice, Stabile: “Un anno da sindaco, ecco cosa abbiamo fatto”

24/06/2019 06:00:00

Francesco Stabile, sindaco di Valderice, festeggia un anno da primo cittadino. Cosa è cambiato in questo anno nella sua città?

Alcune cose sono cambiate, soprattutto per l'ordinaria amministrazione, abbiamo dovuto far fronte a questi problemi che sempre di più, ogni giorno, incontrano i nostri territori. Ci siamo concentrati su questa attività per risolvere quanti più problemi possibili che investono il territorio.

Tra le emergenze c'è stata sicuramente quella dei rifiuti, la difficoltà di conferire l'organico su tutti.

E' stato molto difficile. Le discariche chiuse, la Sicilfert posta sotto sequestro, la difficoltà di conferire nelle discariche vicine ci ha costretti ad andare a conferire a Catania se non fuori dalla Sicilia. Questo ha gravato sulle casse comunali, e quindi sui cittadini. Abbiamo avuto diversi incontro con l'assessore regionale Pierobon, sembra che qualcosa si stia muovendo, ma la Sicilfert non è ancora in grado di ricevere questi rifiuti.

Lo scorso 16 giugno ha incontrato i suoi concittadini per fare il punto su un anno di attività. Che feedback ha ricevuto e quali sono le richieste principali?

Feedback più che positivo. Da anni non si vedeva un sindaco che incontrasse i cittadini, ad un anno dalle elezioni, in una pubblica piazza per un confronto chiaro, schietto e sincero. Un incontro doveroso sul primo anno di attività amministrativa. Molte cose abbiamo fatto, con le nostre risorse abbiamo fatto la manutenzione delle strade comunali che non si facevano da 30 anni a Valderice. Abbiamo ridato dignità ad alcuni luoghi, alcuni quartieri, con giochi per bambini. Sono dei segnali importanti che i cittadini mi hanno riconosciuto.

Il Comune di Valderice fa parte del Distretto turistico della Sicilia Occidentale ed è coinvolto come altri Comuni nella estenuante crisi dell'aeroporto di Birgi. In questo senso qual è il ruolo che giocate?

Siamo stati i primi firmatari del Distretto, la provincia deve diventare destinazione turistica a tutti gli effetti. L'aeroporto ci ha penalizzati molto. Ma non possiamo dipendere solo dall'aeroporto di Birgi e dobbiamo mettere in campo tutte quelle azioni di marketing e promozione del nostro territorio, per far sì che la provincia di Trapani e Valderice diventino punto di riferimento per i turisti. Tutti i comuni insieme possono vincere questa battaglia. Non siamo secondi a nessuno.