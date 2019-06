Sbarco clandestino a Mazara del Vallo. Ma non ditelo a Salvini...

27/06/2019 22:01:00

Ennesimo sbarco clandestino nel nostro territorio. Queste immagini testimoniano, infatti, l'arrivo con un natante di circa una ventina di persone, probabilmente di origine nordafricana, nella costa di Capo Feto, nel territorio di Mazara del Vallo.

Si tratta di uno dei tanti ingressi irregolari che avvengono nel nostro territorio. Ed è incredibile pensare che, contemporaneamente, il ministro dell'Interno, Salvini, tenga ostaggio 42 naufraghi salvati dalla nave Sea Watch al largo di Lampedusa.

Proprio in queste ore, Salvini dice di voler impedire lo sbarco dei naufraghi della Sea Watch, perchè il suo compito è "difendere i confini nazionali". Dai numerosi sbarchi fantasmi che avvengono in Sicilia, non si direbbe proprio...