"L'ultimo rais di Favignana", si presenta il nuovo libro di Massimiliano Scudeletti

10/07/2019 21:05:00

È uscito il 5 luglio, per Bonfirraro editore, L’ultimo rais di Favignana, Aiace alla spiaggia, il nuovo libro di Massimiliano Scudeletti. L’autore è già pronto per il tour di presentazioni, in giro per le coste occidentali della Sicilia, che avrà inizio mercoledì 10 luglio alle ore 21.30 presso le Grotte Mangiapane a Custonaci, in occasione della rassegna “Un borgo di libri e autori”, e che si concluderà martedì 16 luglio a Palermo presso la Libreria Zacco.



In questa 6 giorni, saranno diversi i momenti di incontro con i lettori e il pubblico affezionato a Gioacchino Cataldo, l’ultimo rais di Favignana. Tra questi, un momento di grande interesse sarà la presentazione che avrà luogo venerdì 12 luglio alle ore 21.00 presso il Circolo Velico di Marsala. Dopo i saluti istituzionali del presidente Roberto Forte, l’autore sarà affiancato dal giornalista Giacomo Di Girolamo. Insieme dialogheranno sulla figura mitica e affascinante dell’Ultimo rais di Favignana, scomparso lo scorso 21 luglio.



Altro incontro speciale sarà quello di sabato 13 luglio a Favignana alle ore 17.30, presso il Palazzo Florio. Dopo i saluti del sindaco di Favignana e delle Isole Egadi Giuseppe Pagoto, l’autore dialogherà con la giornalista Jana Cardinale.



Entrambi gli eventi saranno un momento di forte emozione, soprattutto per quanti hanno conosciuto il “Gigante del mare”, per quanti hanno incrociato il suo sguardo fiero e forte misto alla fragilità dell’uomo, e per quanti hanno sperato e sperano ancora nella riapertura della tonnara e della tradizionale mattanza, simbolo di una cultura ricca di storia e influssi mediterranei.



Marsala e Favignana sono i luoghi che hanno avuto la fortuna di conoscere Gioacchino Cataldo, e in cui la gente ha potuto apprezzarlo e ammirarlo come si fa con un mito, un eroe, volgendo al di là del mare lo sguardo fiero e riconoscendo in esso la forza della comunità che si fa storia.

L’ultimo rais di Favignana, Aiace alla spiaggia è un libro che non vuole raccontare soltanto la vita di Gioacchino Cataldo, in una maniera banale e scontata, ma attraverso lui percorrere i luoghi, sentire gli odori, toccare con mano la storia e la tradizione di un’isola, di una Favignana che non ha mai smesso di raccontare e che nasconde nei suoi vicoli e nel mare ancora tanta storia.



Gli incontri con l’autore proseguiranno domenica 14 alle ore 18.00 a Marettimo presso Il Museo del Mare e il 16 alle ore 18.00 a Palermo, presso la Libreria Zacco, per la conclusione di questo primo e sorprendente tour di presentazioni.

AUTORE - Massimiliano Scudeletti

Dopo gli studi si dedica alla realizzazione di documentari e spot televisivi prima come sceneggiatore, poi come regista. Nel passaggio tra analogico e digitale abbandona l’attività e si ritira a gestire un’agenzia assicurativa che opera prevalentemente nella comunità cinese. Continua a viaggiare nel Sud-Est asiatico. Compiuti i cinquant’anni, decide di lasciare il mondo assicurativo per dedicarsi completamente alla cultura tradizionale cinese e alla scolarizzazione di adulti immigrati. A febbraio 2018 pubblica il suo primo romanzo Little China Girl con protagonista Alessandro Onofri. Little China Girl ha vinto il premio Emotion al Premio letterario città di Cattolica 2019. È stato finalista al premio Tramate con noi di Rai Radio1. Nel giugno 2019 è uscito Dove erano le isole in collaborazione con Paolo Ciampi e Arnaldo Melloni.

L’ultimo rais di Favignana, Aiace alla spiaggia è il suo ultimo romanzo.

BONFIRRARO EDITORE

"La nostra storia è il futuro verso cui ci avviamo…”: questa la massima sposata dall’editore Salvo Bonfirraro, che ama guardare lontano, assecondando la sua innata e incondizionata curiosità, trasmessa anche al figlio Alberto, responsabile del settore marketing dell’azienda. Ogni volume - narrativa, poesia, saggistica, storia, letteratura straniera - pubblicato da questa casa editrice indipendente racchiude una scoperta, un’idea, un nuovo modo di guardare e valutare il mondo e il nostro tempo.

Il catalogo dell’editore può essere consultato in tutte le librerie d’Italia, negli store on-line e sul proprio sito http://www.bonfirraroeditore.it/

SCHEDA DEL LIBRO

Titolo: L’ultimo rais di Favignana, Aiace alla spiaggia

http://www.bonfirraroeditore.it/narrativa/lultimo-rais-di-favignana-detail.html

Autore: Massimiliano Scudeletti

Pagine: 176, Brossura con alette

Formato: 14,5x21 cm

Editore: Bonfirraro editore

Isbn: 9788862722124

Prezzo: 16,90