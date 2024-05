Weekend tra libri, cultura e sapori: Trapani e provincia si animano

18/05/2024 06:00:00

Un ricco weekend attende gli appassionati di cultura e tradizioni in provincia di Trapani.

Tra eventi letterari, aperture notturne dei musei, degustazioni e sfilate di auto d'epoca, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Ecco gli appuntamenti del fine settimana:

MARSALA - Proseguono gli appuntamenti dell’VIII edizione del Festival 38° parallelo, tra libri e cantine. Sabato 18 maggio, alle ore 19:00, al Parco Archeologico di Lilibeo Marsala la conversazione condotta da Marco Marino, editor per la casa editrice Il Saggiatore, “La poesia come presente alternativo”, con Diletta D’Angelo, Gaia Giovagnoli e Laura Pugno, con la partecipazione degli studenti del Liceo scientifico “P. Ruggieri” di Marsala.Evento a ingresso gratuito. A chiudere l’VIII edizione di 38° parallelo, tra libri e cantine, sabato 18 maggio, alle ore 21.00, in Piazza Purgatorio, l’evento “Terra, acqua, vino e vento: Chiacchiere da osteria sul vino agricolo contemporaneo”, con Gaetano Saccoccio, Vincenzo Angileri, Natalia Simeti e Aldo Viola. Contributo a persona: €10,00 con calice al collo.

MAZARA DEL VALLO - Off di 38° parallelo, il 19 maggio, CIVIC a Mazara del Vallo, alle ore 18.30, con la proiezione gratuita del documentario “La vocazione di perdersi”, realizzato in collaborazione con la Libreria Lettera 22 e l’Associazione Oliver. La proiezione è rivolta ad un pubblico di educatori, librai, bibliotecari, insegnanti, genitori, appassionati di letteratura per l’infanzia, creativi e chiunque vorrà conoscere la storia di una realtà che attraverso i libri crea percorsi di conoscenza, scoperta, bellezza.

SELINUNTE - Sabato 18 maggio al Parco Archeologico di Selinunte: Notte dei Musei: apertura serale e ingresso 1 euro. Visita guidata tra i templi sotto la luna dalle 20 a mezzanotte (ultimo ingresso 23:30) visita notturna ai templi della collina orientale. Biglietto simbolico 1 euro. Alle 21 visita guidata con CoopCulture tra mitologia, storia e aneddoti sui templi E, F e G.

Info e biglietti su https://www.coopculture.it/en/tickets/ - Disponibile Selinunte Card365 per famiglie: ingresso annuale al parco e sconti sulle visite guidate.

SEGESTA - Sabato 18 maggio, il Parco archeologico di Segesta apre in notturna per la Notte Europea dei Musei. Visita guidata al tempio dorico illuminato dalle lanterne, con possibilità di ammirare le installazioni di "Elyma". Biglietto simbolico di 1 euro. Biglietti su www.coopculture.it

MARSALA - Notte Europea dei Musei al Parco Archeologico di Lilibeo, sabato 18 maggio. Il programma in breve: - Dalle 19:00 alle 20:30: incontro su "La poesia come presente alternativo" nella sala conferenze Maria Luisa Famà (gratuito - VIII edizione Festival 38° parallelo, tra libri e cantine); - Dalle 21:00 alle 24:00: visita al museo con performance musicali di allievi e maestri del Conservatorio "Antonio Scontrino" di Trapani (costo simbolico di 1 euro).

ALCAMO - Domenica 19 maggio, dalle 11:00 alle 13:00, circa 180 auto d'epoca sfileranno per le strade di Alcamo in occasione del "Giro di Sicilia" e della "La Sicilia dei Florio". Gli appassionati potranno ammirare i bolidi d'altri tempi mentre percorrono Via Pia Opera Pastore, Corso VI Aprile e Piazza Ciullo, prima di dirigersi verso Palermo. L'evento, organizzato dal Veteran Car Club Panormus, è patrocinato dal Comune di Alcamo. Sempre domenica, presso il Museo di Arte Contemporanea MACA, piazza Ciullo, si svolgerà il terzo appuntamento con “Game Over”, progetto promosso dall’ANCI, l’Associazione dei comuni siciliani nell’ambito della Rete dei Musei comunali della Sicilia.

TRAPANI .- Si svolgerà sabato 18 maggio, con inizio alle ore 18.00, all’Agriturismo Vultaggio, il nuovo appuntamento della rassegna letteraria "Bagli Narranti", organizzata dall'Associazione "Misiliscemi" con la collaborazione del Comune e della Libreria Ubik di Erice, che vedrà protagonista la giornalista potentina Mariagrazia Zaccagnino, autrice del libro “Sono io Elisa Claps”. Converserà con l'autrice la giornalista Jana Cardinale. Le letture saranno a cura della professoressa Antonella Scaduto. In programma intermezzi musicali a cura di Enrica Vultaggio e Gianfranco Bertino. L'ingresso è libero.

FAVIGNANA - Sabato 18 maggio alle ore 18.00 a Palazzo Florio, a Favignana, Andrea Bonifazi presenta il libro "Ventimila specie (o quasi) sotto il mare", terzo appuntamento della rassegna letteraria "Letture tra le Isole", organizzata dal Comune e dall'Area Marina Protetta Isole Egadi in collaborazione con la Libreria Galli Salve - Ubik Erice. Conversa con l'autore, Ilaria Rinaudo. Ingresso libero.

MARSALA - Sabato 18 maggio, alle ore 18:00, presso il Circolo Lilibeo a Marsala, si terrà un evento dedicato alle aziende di successo del settore agricolo locale. L'incontro, organizzato da diverse associazioni, vuole far conoscere le storie di aziende leader nel campo del florovivaismo, viticoltura, frutticoltura, olivicultura e orticoltura. Un'occasione per conoscere le potenzialità e le sfide dell'agricoltura marsalese, con un focus particolare sul ruolo dei giovani nel suo futuro.

TRAPANI - Domenica 19 maggio, il Chiostro di San Domenico ospiterà "Vini e Oli di Sicilia", un evento dedicato all'approfondimento di questi due prodotti simbolo del Mediterraneo. Dalle 10:30 alle 21:30, un ricco programma di talk show, degustazioni guidate, masterclass e cooking show permetterà ai partecipanti di conoscere le origini, i processi produttivi e l'evoluzione di vino e olio.

CASTELVETRANO - Sabato 18 maggio, al centro commerciale Belicittà di Castelvetrano, verrà presentato il libro "Il Signore delle Tonnare" di Ninni Ravazza.L'evento, che si terrà alle 18:00, sarà l'occasione per conoscere la storia dell'imprenditore Nino Castiglione e del mondo della pesca del tonno in Sicilia. La serata sarà arricchita da una degustazione di prodotti a base di tonno e da una mostra fotografica. L'ingresso è libero.