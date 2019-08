Droga alla Trapani bene, concluse le indagini

04/08/2019 06:00:00

Avviso di conclusione delle indagini - preludio al rinvio a giudizio- per i quattordici componenti di una organizzazione che riforniva di droga la Trapani bene.

Il sodalizio venne smantellato, nel novembre del 2014, dagli agenti della Squadra mobile, coordinati dalla Dda di Palermo, che questa mattina hanno provveduto a notificare gli avvisi agli indagati.

A capo, Massimiliano Voi e Mariano Galia (nella foto). I due oltre ad aver messo su l'organizzazione, provvedevano a rifornirsi di cocaina e hashish. Erano loro, infatti, ad organizzari viaggi a Palermo, ma anche in Calabria e in Campania per approvvigionarsi di cocaina e hashish, scegliendo di volta in volta l'autista e il mezzo di trasporto. La droga, poi, veniva ceduta nei locali della Movida del capoluogo.

Tra gli indagati anche due donne: Giuseppa Costa e Maria Papa.

Tra i maggiori acquirenti il notaio Francesco Di Natale.

Nel gennaio del 2016 venne arrestata la compagna del professionista: la marsalese Giada Rosa Musillami. Accusata di aver ceduto una dose di hashish ad un minore di 14 anni, la donna finì ai "domiciliari".