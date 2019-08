San Vito Lo Capo, il M5S interviene sul progetto "Marina Bay"

08/08/2019 22:00:00

A San Vito Lo Capo è stata scongiurata l’ennesima aggressione al territorio e scacciato via lo spettro di una cementificazione che avrebbe avuto impatti pesantissimi su questi luoghi meravigliosi. “Siamo soddisfatti che il progetto del nuovo approdo turistico sarà rivisto, lo dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Valentina Palmeri",contro il progetto abbiamo portato avanti una battaglia

fatta anche di vari atti parlamentari agli assessorati regionali competenti”.

Tutto ciò e scaturito in seguito alla notizia, diffusa dagli organi di informazione, che la proposta progettuale presentata dalla società Marina Bay Srl all’amministrazione comunale sarà rimessa in discussione e rivista perché rispetti l’aspetto naturalistico/ambientale e gli interessi di tutta la collettività. “E’ evidente che i nostri atti parlamentari – aggiunge la deputata – hanno richiamato al senso di responsabilità tutti i soggetti coinvolti. Ne siamo lieti e ribadiamo che la precedenza assoluta spetti alla tutela dei luoghi e al rispetto del contesto ambientale e paesaggistico. Un contesto, quello in cui sorge San Vito Lo Capo, di assoluto pregio e che lo rende meta incantevole, ambita dai turisti e quindi da salvaguardare nella sua armoniosa, naturale bellezza. Per questo continueremo a monitorare attentamente l’iter del progetto”.