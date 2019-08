Castellammare, affitta la casa vacanze online e fa perdere le sue tracce

16/08/2019 08:00:00

Una truffa on line sull'affitto di una casa-vacanze a Castellammare del Golfo. ai danni di un uomo di Matera è stata scoperta dai carabinieri che hanno denunciato un cinquantenne della provincia di Trapani. Una pratica sempre più diffusa e a rischio per chi non ricorre a portali affidabili e tenta soluzioni per risparmiare incappando in proprietari, o presunti tali, senza scrupoli.

Il materano aveva versato già 800 euro come caparra per le sue vacanze ma in seguito il trapanese ha fatto perdere le proprie tracce. Dopo la denuncia è stato identificato e denunciato ai militari per la truffa.