Viene dalla Puglia il responsabile delle relazioni esterne del Marsala Calcio

22/08/2019 20:00:00

L'S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica che in data odierna è stato incaricato per il ruolo di Responsabile delle Relazioni Esterne e Istituzionali il dott. Giovanni Sardone.

Manager pugliese di comprovata esperienza, a capo di diverse catene organizzative del mondo della distribuzione moderna, Sardone si inserirà nell'ottica di crescita del brand azzurro verso i riflettori del business manageriale nazionale.

La Società abbraccia calorosamente il proprio nuovo dirigente, augurandogli buon lavoro e le migliori fortune in Azzurro.