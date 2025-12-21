Sezioni
Sprofondo granata, Trapani demolito a Siracusa

Peggio non poteva andare. Il Trapani perde 3-0 con il Siracusa nel posticipo serale della diciannovesima giornata del campionato di serie C e si allontana dai play-off.

Ma ciò che preoccupa maggiormente è la prestazione, con i granata praticamente assenti per tutta la partita e incapaci di creare anche una sola occasione.

Il Siracusa ha strameritato il successo e il 3-0 sta anche stretto agli azzurri che hanno fatto praticamente quello che hanno voluto, con 3 gol e tante occasioni in serie, non concretizzate per le parate di Galeotti e per la mira non precisa degli attaccanti.

Dopo 10 minuti il Trapani era già sotto con Contini che ha messo dentro un cross di Limonelli. Il Trapani fa capire che non è in serata e continua a subire. La squadra di Aronica fatica anche ad uscire dalla propria metà campo e il Siracusa macina gioco e crea azioni.

Il raddoppio è nell'aria e arriva allo scadere del primo tempo con l'ex Ba, con un preciso mancino e all'intervallo per il Trapani si è già messa malissimo.

Nella ripresa va anche peggio, perché al 57' c'è il 3-0 di Contini e la squadra si scioglie, con Galeotti ultimo baluardo nel tentativo di evitare un passivo più pesante.



Sprofondo granata, Trapani demolito a Siracusa

