Che batosta per il Trapani: perde 5-0 in casa!

10/02/2026 20:17:00

Male, anzi, malissimo. Il Trapani perde 5-0 in casa con il Benevento nel turno infrasettimanale del campionato di serie C e si ritrova in piena zona play-out, e peraltro a soli 4 punti dall'ultimo posto.

I trapanesi sono stati letteralmente tramortiti dai campani che hanno giocato decisamente meglio nel primo tempo, trovando due gol in tre minuti, dal 16', con Tumminello, al 19', con Manconi, e poi amministrando la gara, mentre i granata sono rimasti in dieci alla fine della prima frazione di gioco per il cartellino giallo a Benedetti.

In difficoltà in campo, con un uomo in meno e con due gol sul groppone, appariva chiaro sin da subito che nel secondo tempo il Trapani avrebbe rischiato di peggiorare il punteggio.

E il 5-0 finale è l'emblema dell'andamento della gara, perché nel secondo tempo i trapanesi di azioni pericolose praticamente non ne hanno costruite.

A far male all'avversario è stato il Benevento, che ha trovato altri tre gol. Prima con il calcio di rigore ancora di Tumminello e, poi, con la doppietta di Mignani.

In tutto questo, con la curva chiusa per il turno di squalifica disposto dal giudice sportivo dopo il lancio dei petardi contro il Sorrento, i tifosi del Trapani si sono ritrovati fuori dallo stadio, davanti alla curva stessa. E hanno intonato diversi cori contro il presidente Valerio Antonini, presente anche in questa occasione allo stadio.

E all'orizzonte, poi, anche i decreti ingiuntivi dell'ex Provincia per circa 600 mila euro e la scadenza della convenzione per l'utilizzo dell'impianto, fissata per il 26 febbraio. Tanti problemi che il Trapani dovrà provare a risolvere, sempre tenendo a mente la data del 9 marzo, quando si avrà la sentenza del tribunale federale sull'ultimo deferimento.



