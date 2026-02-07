Trapani, la trattativa che non c’era: caso Balotelli, nuova  inibizione per Antonini

07/02/2026 10:57:00

Vi ricordate quando Valerio Antonini, in preda alla sua nota mania di grandezza, annunciava contatti addirittura con Mario Balotelli?

Era l'inizio del 2025, e a Trapani per qualche giorno si fantasticò sul colpo impossibile: SuperMario in granata. Oggi quella suggestione si chiude con una sentenza che ridimensiona tutto. E non poco.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha inflitto un mese di inibizione a Valerio Antonini, presidente del Trapani, e un’ammenda di 5.000 euro al club, per il caso legato alla presunta trattativa per portare Mario Balotelli a Trapani.

La vicenda nasce da una “chiacchierata” – così l’aveva definita lo stesso Antonini in un’intervista – con Francesco Facchinetti, indicato come possibile intermediario, pur non essendo iscritto al Registro degli Agenti FIGC o CONI. Da qui il deferimento della Procura Federale.

Nessuna trattativa, solo fantasia

Il punto centrale, però, è che la trattativa non è mai esistita. Lo ha chiarito senza mezzi termini lo stesso Balotelli, ascoltato dal Tribunale:

“Non ho mai saputo di alcuna trattativa con il Trapani per un mio eventuale tesseramento”.

Parole che hanno portato al proscioglimento di Antonini dall’accusa principale: secondo il TFN, non si è mai andati oltre meri contatti esplorativi, insufficienti a configurare un vero avvio di negoziazione tale da far scattare l’obbligo di verifica dell’agente. Niente violazione, dunque, sul piano sportivo-sostanziale

La sanzione arriva per un altro motivo

E allora perché l’inibizione?

Perché Antonini non si è mai presentato alle audizioni, nonostante convocazioni ripetute, rinvii concessi e comunicazioni via PEC. La difesa ha parlato di “numerosi impegni”, accompagnando le scuse del dirigente, ma il Tribunale è stato netto: violati gli obblighi di collaborazione con la giustizia sportiva.

Risultato finale:

1 mese di inibizione per Antonini

5.000 euro di multa al Trapani Calcio

Dalla suggestione alla realtà

Un anno fa il nome di Balotelli accostato al Trapani aveva acceso la fantasia dei tifosi. Oggi resta solo una sentenza che certifica ciò che molti sospettavano: più racconto che realtà, più dichiarazioni roboanti che fatti concreti.

La mania di grandezza, ancora una volta, si è fermata prima di arrivare al campo. E SuperMario, a Trapani, non c’è mai stato. Nemmeno per davvero.

Quando Antonini diceva di voler portare Balotelli a Trapani. Arriva l'inibizione ... by Redazione Tp24



