San Vito Lo Capo, questa sera la presentazione del libro "Gomito di Sicilia"

26/08/2019 14:00:00

Lunedi 26 agosto alle 21,30 in via Venza a San Vito Lo Capo, Giacomo Di Girolamo presenta a Libri autori e bouganville “Gomito di Sicilia”, il racconto di un pezzo di Sicilia finora rimasto inesplorato, quell'angolo estremo che è la provincia di Trapani. Dal vino Marsala, un tempo il liquore più famoso al mondo e oggi usato per la carne in scatola, all'abusivismo edilizio che si è mangiato tutta la costa. Dal mare dello Stagnone, che ora si sta prosciugando, ai tentativi quasi comici di costruire un monumento a Garibaldi degno della sua impresa. Di Girolamo, scrive di mafia e criminalità organizzata per diverse testate in Italia e all’estero. Tra le sue pubblicazioni: Dormono sulla collina, Contro l’antimafia, La partita truccata, L’invisibile. L’incontro e curato da Giacomo Pilati.