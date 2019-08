29/08/2019 17:00:00

Francesco Renga in concerto a Marsala il 28 novembre al Teatro Impero.

Renga (Friends & Partner) torna in Sicilia per le tre date de “L’altra metà Tour” che, nel suo complesso, abbraccerà oltre 40 date attraversando l’intera penisola.

Questo autunno, quindi, Renga sarà protagonista sui palchi dei principali teatri, per presentare al pubblico il suo ottavo album di inediti “L’altra metà” e i suoi più grandi successi. Lunedì 25 novembre il celebre cantautore sarà al Teatro Golden di Palermo (ore 21), evento a cura di Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Seconda data siciliana il 27 novembre al teatro Metropolitan di Catania, ed una terza data, aggiunta da poco, il 28 novembre al teatro Impero di Marsala. L’album “l’altra metà”, prodotto da Michele Canova Iorfida, è composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo e rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche.

I biglietti per la nuova data di Marsala sono disponibili in prevendita sul sito di TicketOne (dalle ore 11.00 di sabato 31 agosto) e, dalle ore 11.00 di venerdì 6 settembre, nei punti vendita e prevendita abituali. I biglietti per tutte le altre date del tour sono disponibili sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali. Radio partner degli appuntamenti live italiani è RTL 102.5