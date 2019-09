Meteo, ancora un po' di nuvole in provincia di Trapani. Poi il colpo di coda dell'estate

11/09/2019 06:40:00

Ancora qualche ora di nuvole e pioggia in Sicilia e poi tornerà un'ultima coda d'estate. Le previsioni meteo indicano che il maltempo è praticamente passato, dopo le piogge abbondanti, con tanti danni, in buona parte della Sicilia. Già da domani, giovedì, belle giornate e temperature in rialzo.

Anche in provincia di Trapani da domani cominciano le belle giornate, per un fine settimana che sembrerà essere un colpo di coda dell'estate con temperature che arriveranno anche a 30 gradi. Ecco le previsioni per oggi e domani.

Mercoledì, 11 settembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì, 12 settembre: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4250 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.