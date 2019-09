Paceco, il consigliere Vito Bongiorno gira un video per denunciare le condizioni del paese

21/09/2019 02:00:00

Oggi su internet e in particolare sui social network si denuncia ciò che non va nel proprio paese. Strade dissestate e con le buche, viabilità, disservizi vari.

In genere a denunciare sono i cittadini comuni che si lamentano di amministratori spesso disattenti ai problemi reali della gente. A Paceco però, a denunciare ciò che non va, oltre a fare le interrogazioni e le interpellanze in consiglio comunale ci ha pensato il consigliere Vito Bongiorno che è andato in giro per il paese a riprendere ciò che non va e ciò che, secondo lui l'amministrazione non è riuscita a mantenere dopo che lo aveva promesso. Ed infatti intitola il video 15 anni di promesse non mantenute. Qui sotto il video: