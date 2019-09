Pantelleria, una tartaruga in difficoltÃ  soccorsa dalla guardia costiera

28/09/2019 20:08:00

La Guardia Costiera di Pantelleria ha soccorso una tartaruga in difficoltà. Un’imbarcazione in transito a circa un miglio dalla costa in località Martingana ha segnalato la presenza della tartaruga, di grosse dimensioni, e con forti difficoltà nello stare a galla a causa di numerose cime e di un panno impigliato intorno l’intera calotta.

Il comandante ha disposto l’uscita della Motovedetta Cp2106 che raggiunto il punto, dopo mezz’ora di difficili manovre, è riuscita a liberare l’animale che è stato portato in porto e visitato dal veterinario.

La tartaruga è stata poi trasferita con il traghetto a Trapani per essere ricoverata in un centro specializzato della terraferma.