Un corso di giornalismo gratuito a Castellammare. Ecco come partecipare

29/09/2019 06:00:00

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna il corso di giornalismo gratuito organizzato da Tp24.it e Rmc 101. Nuova edizione, nuova città. Questa volta il corso “Raccontare il territorio, difendere la legalità” fa tappa a Castellammare del Golfo.

Tp24.it e Rmc 101 sono il quotidiano online e la radio più seguiti in provincia di Trapani e mettono esperienze e conoscenze al servizio dei giovani che vogliono avvicinarsi al mondo dell’informazione. Il tutto in maniera gratuita.

Il corso è rivolto ai giovani dai 16 anni in su che vogliono approcciarsi al mondo del giornalismo. Ed è totalmente gratuito. Un’iniziativa delle due testate per restituire al territorio, ai tanti lettori, l’esperienza del fare giornalismo in una terra difficile come la nostra, dove in pochi - spesso inascoltati - hanno il coraggio di denunciare le cose che non vanno.

Il corso sarà tenuto da giornalisti e professionisti del settore con una lunga esperienza sul campo.

E’ un’occasione importante, sia perché la partecipazione al corso è gratuita, sia perché il corso non si concentra solo sulla scrittura giornalistica, ma sulla conoscenza della criminalità e dei fenomeni di corruzione presenti nel nostro territorio. Il corso si svilupperà in quattro fine settimana. Si comincerà dalle basi: innanzitutto, si parte dal sapere leggere, come funziona un articolo di giornale, quali sono i princìpi base per scrivere un articolo, qual è il pubblico, come suscitare l’attenzione, quando un fatto diventa notizia. E poi si andrà via via salendo di intensità: cosa significa raccontare il proprio territorio, il confronto con l’Amministrazione Comunale, l’accesso agli atti, la criminalità organizzata nella provincia di Trapani, come funziona la cronaca giudiziaria, come raccontare bene una storia, le querele e come difendersi, il mestiere e come esercitarlo per bene. Come si costruisce un’inchiesta giornalistica, come realizzare una video inchiesta, come scovare le bufale. Infine con quali mezzi, oggi, si può fare informazione anche in una piccola realtà.

Durante il corso, poi, verranno assegnati ai partecipanti delle prove pratiche di racconto del territorio e dei fenomeni di illegalità presenti in provincia di Trapani. Le iscrizioni si chiudono il 13 di Ottobre prossimo, le lezioni inizieranno il 19 Ottobre. Il corso - ripetiamo - si svilupperà in quattro intensi fine settimana, con lezioni della durata di due ore e mezza, il sabato pomeriggio e la domenica mattina, una soluzione per consentire la partecipazione a studenti e lavoratori. Il Corso “Raccontare il territorio, difendere la legalità” sarà aperto ad un massimo di venti corsisti, che verranno selezionati dalla nostra redazione.

Per info e chiedere l’iscrizione al corso basta inviare una mail all’indirizzo radiofanclubassociazione@gmail.com inserendo nome, cognome, data e luogo di nascita, recapito telefonico e mail, e in un tweet breve biografia e il motivo che vi spinge a partecipare al corso.