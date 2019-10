Favignana, il 18 e 19 ottobre il corso “Alimentazione, Agricoltura, Ambiente"

06/10/2019 14:35:00

L’isola di Favignana ospiterà il 18 e 19 ottobre prossimi la prima edizione del corso “Alimentazione, Agricoltura, Ambiente” che si propone i seguenti obiettivi: Creare delle collaborazioni tra equipe multisciplinari; Esporre l’importanza di un uso appropriato del nutraceutico e del farmaco; Spiegare i benefici di una nutrizione incentrata sui prodotti del territorio per la prevenzione delle patologie metaboliche, cardiologiche e oncologiche.

Durante la due giorni, che si terrà all’ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica, saranno trattati argomenti molto attuali e interessanti quali il programma antiaging globale, dall'alimentazione secondo natura alla riduzione degli xenobiotici ed interferenti ormonali ambientali; gli inquinanti ambientali e i danni che arrecano alla nostra salute e ancora l’Agricoltura in Sicilia: dai grani antichi al biologico; come il nutrirsi, il mangiare e di conseguenza il cibo risultano indissolubilmente connessi con le emozioni e le situazioni emotive che viviamo. Il Cibo risulta “condito” da diversi aspetti psicologici, valori, ideologie, credenze religiose e culturali che si imparerà a riconoscere e valutare; l'equilibrio acido base, cioè l'insieme dei processi fisiologici che l'organismo mette in atto per mantenere al suo interno un livello di acidità compatibile con lo svolgimento delle principali funzioni metaboliche e l’importanza di seguire i ritmi circadiani del nostro organismo, riportando una serie di pubblicazioni scientifiche a supporto dieta chetogenica.

Il corso ECM è rivolto a medici, biologi, dietisti, infermieri, psicologi, farmacisti e agronomi. L'Evento è accreditato con 12 crediti ECM presso l'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Questo il programma della due giorni di incontri:

Venerdì 18 ottobre

Moderatore: Dottoressa Giovanna Tranchida

Ore 8:30 Registrazione dei partecipanti.

Ore 9:00 Saluti delle autorità istituzionali e rappresentanti ordini professionali

Dottoressa Alessia Terzo ONB, Dottore Federico Li Causi Consigliere del Consiglio Nazionale Biologi

Ore 9:30 Registrazione dei partecipanti.

Dottore Roberto Torrente

Ore 10:00 Fondamenti dell’Equilibrio acido/base.

Dottore Antonio Burgio

Ore 11:00 Coffee Break.

Ore 11:30 Il Razionale Scientifico che governa la dieta Gift.

Dottoressa Giovanna Tranchida

Ore 12:30 Il programma antiaging globale: dall’alimentazione secondo natura alla riduzione degli xenobiotici ed interferenti ormonali ambientali.

Dottore Francesco Balducci

Ore 13:30 Pausa pranzo.

Ore 15:00 Dieta Chetogenica.

Dottoressa Giuseppa Mistretta

Ore 16:00 Coffee Break.

Ore 16:15 La cronobiologia nella pratica clinico-nutrizionale.

Dottoressa Gloria Barraco

Ore 17:15 Cibo e psiche: le emozioni nel piatto.

Dottoressa Gaia Mistretta

Ore 18:15-19:15 Tavola Rotonda

Roberto Torrente, Antonio Burgio, Giovanna Tranchida, Francesco Balducci, Giuseppa Mistretta, Gaia Mistretta, Gloria Barraco

Sabato 19 ottobre

Moderatori: Giovanna Tranchida, Roberto Torrente

Ore 9:00 L’Agricoltura in Sicilia: dai grani antichi al biologico.

Dottore Gianpiero Vantaggiato

Ore 10:00 Stress ossidativo e inquinanti ambientali.

Dottore Daniele Vietti

Ore 11:00 Azione dei macrofunghi sulla flora batterica: prevenzione riequilibrio e mantenimento

Dottoressa Salvia Rosanna

Ore 11:30 Coffee Break.

Ore 11:45 Inquinamento ambientale nell’era del 5G e le nuove tecnologie per fronteggiarlo.

Dottore Giorgio Terziani

Ore 12:45 Discussione e Questionario ECM.

Ore 13:15 Saluti e chiusura dei lavori.