Sicilia, noto tatuatore scrive "Ricordatevi chi ero" su Facebook e si uccide

10/10/2019 09:03:00

Scrive "Ricordatevi chi ero" su Facebook e si uccide. A suicidarsi è stato un noto tatuatore di Palermo, Giovanni.

Il gesto ha lasciato sgomenti e increduli tanti.

“Buona notte me fra, anche se non ti sveglierai mai più, – scrive Gioacchino – non dovevi farlo, non dovevi fare questa minchiata, ora come facciamo senza di te, senza le tue risate, le tue prese in giro, come faccio a svegliarmi senza i tuoi buon giorno!!!!!!! Ma perché!!!!!!!!!! Stai in pace vicino alla mamma riposati e stai sereno, dovevi aspettarmi sarei venuto da te alle 5 di pomeriggio per parlare e poter risolvere tutto, mi mancherai ti piangerò ogni giorno me fra, ti sei tolto la vita e non hai pensato a nessuno a ciò che lasciavi, non ho parole per descrivere la rabbia ed il dolore che provo personalmente, eri il mio testimone di nozze, e come promesso metterò un tuo vestito per presentarmi all’altare, ti amo me fra ti amerò finché avrò vita!!!! Un giorno ci riuniremo tutti e torneremo ad essere un famiglia unita per ridere e scherzare assieme, questo è un arrivederci fratellone mio non è un addio”.

“Non posso pensare che c’è chi vuole una possibilità per vivere – scrive Loredana – invece chi si toglie la vita ,tu Giovanni un ragazzo speciale, cosi dolce, allegro, spensierato, come a potuto toglierti la vita . La vita è una sola, non c’è una seconda possibilità, Giovanni ma cosa ti è successo tutto questo tempo, perché ai fatto un gesto del genere, non ai pensato chi ti amava e ti voleva bene,ai lasciato un vuoto a tutti noi ,alla tua famiglia, ai tuoi figli,a tua moglie che ti amava tantissimo, sono ancora scioccata non posso crederci un altro angelo e volato in cielo…riposa in pace , amico