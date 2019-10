Apre a Trapani lo sportello di Federconsumatori

10/10/2019 20:50:00

Apre anche a Trapani lo sportello di Federconsumatori, l’associazione di consumatori che tutela i diritti economici e giuridici dei cittadini.

Lo sportello sarà attivo tutti i giovedì, dalle 10 alle 13, nella sede della Cgil in via Garibaldi 77.



A fornire consulenza ai cittadini sarà Fabio Pernice, avvocato dell’associazione, che darà informazioni su contratti e bollette di energia, gas, servizio idrico, telefonia, internet e pay-tv, su problematiche bancarie, finanziarie, assicurative, postali e di sovra indebitamento, su acquisto di beni e servizi, contratti, riconoscimento e applicazione della garanzia sui beni acquistati, su viaggi, trasporti e turismo, su tasse e tributi locali (Imu, Tari etc.), su sanzioni amministrative e del codice della strada e su alimentazione, sanità e diritto alla salute.



Lo sportello offrirà anche un “servizio trasparenza” che punta a verificare la regolarità dei contratti di finanziamento.

“Il territorio trapanese – dicono il segretario generale della Cgil di Trapani Filippo Cutrona e il presidente di Federconsumatori Sicilia Alfio La Rosa – è la terza provincia siciliana per indebitamento da prestiti da consumo, contratti nelle banche o nelle finanziarie. Ai lavoratori e ai pensionati – proseguono - lo sportello offrirà il servizio trasparenza per ottenere il rimborso, fino al 30 per cento della somma, sui contratti di prestito e su quelli di cessione del quinto che non rispettano le normative nazionali”.



Lo sportello trapanese si aggiunge ai quattro già presenti nel territorio trapanese, nelle sedi delle Camere del Lavoro.

I cittadini del territorio possono, infatti, rivolgersi allo sportello Federconsumatori di Alcamo (via Torquato Tasso 23) il lunedì e il venerdì dalle 16 e alle 19 e il mercoledì dalle 10,30 alle 13, e di Castellammare del Golfo (Corso Garibaldi 269) il martedì e il giovedì dalle 16 alle 19 e il lunedì dalle 10,30 alle 13, dove la consulenza è affidata all’avvocata Noemi Stabile.

Sportelli aperti anche a Castelvetrano, il martedì dalle 16 alle 18, e a Partanna, il secondo e il quarto mercoledì del mese dalle 18 alle 20, dove a rispondere alle domande dei consumatori è l’avvocata Tiziana Favoroso.