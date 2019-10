Carcere di Favignana, si attenua la pena per l'ex direttore Paolo Malato

20/10/2019 02:00:00

Condannato, in appello, solo per furto di energia elettrica l’ex direttore delle Carceri di Favignana, Paolo Malato, 65 anni, di Marsala, in un processo in cui era stato riconosciuto colpevole, in primo grado, assieme all’allora comandante degli agenti di custodia delle stesse Carceri, Antonino Savalli, 45 anni, di Paceco, anche per abuso d'ufficio. La notizia è stata riportata dal Giornale di Sicilia di oggi, in un articolo di Giacomo de Girolamo.

Per l'ex direttore la condanna stabilita dal Tribunale di Trapani il 17 maggio del 2016 era stata di un anno e un mese di reclusione. Meno pesante quella di Savalli, di 11 mesi. I due secondo l'accusa avrebbero utilizzato i detenuti per pulire i loro alloggi e i giardini di pertinenza, oltre che per traslocare i propri beni e per consegne