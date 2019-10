Tennis, a Di Bernardo il torneo di 4^ categoria al Sunshine di Marsala

21/10/2019 17:30:00

Emanuele Di Bernardo ha dominato senza perdere un solo set al Sunshine Biotrading Tennis Club Marsala il classico torneo di 4^ categoria di fine stagione agonistica, che ha visto ben 65 iscritti provenienti da tutta la Sicilia Occidentale darsi battaglia sui campi rossi del club lilybetano. Ben 4 tabelloni sono stati redatti dal Giudice Arbitro Gaetano Ditta, ottime le prove di Valerio Caruso e Ugo Sammatano che dal tebellone 4nc sono riusciti a raggiungere il tabellone finale, un buon torneo hanno disputato anche i giovani Lorenzo Marchello e Manuele Agate vincendo con giocatori di classifica superiore.

Nei quarti di finale si è registrata l'eliminazione della testa di serie n1 Clemente ad opera di Giuseppe Sammartano che poi a sua volta ha dovuto cedere le armi in semifinale al mai domo Francesco Pulizzi. Nella parte bassa del tabellone hanno raggiunto la semifinale i due portacolori del Sunshine Biotrading Fabio Marino ed Emanuele Di Bernardo, quest'ultimo ha prevalso per 75 61. La finale tra Pulizzi e Di Bernardo è stata combattuta solo a tratti , Di Bernardo ha sfruttato la sua migliore condizione atletica per chiudere il match in 2 set. Ottima la direzione di gara dei Giudici Arbitri Manuela Cudia e Marcello Franchino.

Nella foto da sinistra verso destra il finalista Francesco Pulizzi, il giudice arbitro Manuela Cudia ed il vincitore Emanuele Di Bernardo.