Europeade 2020 di Trapani, la macchina organizzativa Ã¨ in moto

28/10/2019 06:00:00

Europeade a Trapani, la macchina organizzativa scalda i motori. In Prefettura primo vertice ufficiale: 5000 artisti e 300 gruppi folklorici con le musiche, i balli e i canti in abito tradizionale provenienti da tutta Europa e protagonisti dell evento, oltre una stimata presenza di circa 75.000-100.000 persone (turisti e visitatori) richiedono una straordinaria intesa organizzativa, tanto in termini di accoglienza quanto di logistica e sicurezza anche sanitaria.

Nel pomeriggio poi i primi sopralluoghi sul campo ipotizzando lo scenario dell accoglienza da Piazzale Ilio a Piazza Vittorio, dalla Caserma Giannettino al campo Coni, e nel territorio di Erice, dallo Stadio provinciale al Campo Bianco e al Polo Universitario.

Ovviamente i punti di accoglienza, ristoro ed esibizioni prevedono l'impiego di altri siti e idonei spazi (scuole, palestre e impianti sportivi) nel territorio di Trapani, Erice, Paceco e Valderice, oltre all'idea di coinvolgere le comunità di Buseto Palizzolo, Custonaci, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi e San Vito Lo Capo. Anche perché Europeade può rappresentare una straordinaria occasione di promozione ed insieme valorizzazione della destinazione turistica, alla quale Tranchida crede tanto, di "Trapani Western Sicily".

Ovviamente, dietro le quinte, dai primi di agosto alle scorse settimane il prezioso lavoro preparatorio del Prefetto Ricciardi, da un lato e degli assessori Patti , D'Ali e dell'ingegnere Loria dall'altro.

Prossimi appuntamenti, tanto sotto il profilo tecnico / organizzazione logistica generale che della sicurezza verranno dettati dalla Prefettura supportata dal Dipartimento di Protezione Civile nazionale e regionale, d’intesa con il Comune di Trapani, la pianificazione dell evento, che necessariamente passerà dal coinvolgimento dei protagonisti del sistema turistico e socio-economico, professionale e imprenditoriale , oltre che scolastico ed artistico culturale .

In agenda già tre date in scadenza: 1’ decade di novembre la promozione in sede di WTM borsa del turismo internazionale di Londra, ospite della Regione Siciliana, il Distretto Turistico trapanese lancerà la promo per EuropeadeTp2021 (sostenuta finanziariamente dal Comune di Trapani). Seconda decade, individuazione del comitato locale organizzatore (intanto i primi nomi , oltre alle Assessore Patti e D’Ali, alla consulenza del decano Europeade

Pellegrino, del Consulente di PC ing Loria e il supporto tecnico della germanista Rossella Cosentino, il Sindaco Tranchida ha voluto nello staff , quale “mascotte” la giovanissima trapanese di Xitta Angela Grignano, appassionata di danza , vittima a Parigi, di un terribile incidente). Terza decade di novembre , la firma del contratto tra il Sindaco di Trapani e i vertici del Comitato Internazionale dj Europeade guidati dal Sindaco di Frankenberg Rüdiger Heß.

“Le premesse di una intesa strategica tra le istituzioni nazionali regionali e locali intessuta dal Prefetto Ricciardi è foriera di successo e garanzia per il rilancio dell immagine organizzativa e dell accoglienza non solo di Trapani e della Sicilia ma anche dell Italia in Europa - dichiara il Sindaco Tranchida - così come il costruendo sistema organizzativo sociale economico e culturale che sarà chiamato ad interagire avrà modo di dimostrare maturità e visione strategica unitaria”.