17/05/2024 00:00:00

Ad un anno dalle elezioni amministrative 2023, l’associazione polito-culturale PRO Castellammare ha un nuovo direttivo che avrà il compito di reggere il timone nei prossimi due anni. La nuova governance è composta da Alessandra D’Anna (presidente), Alessio Navarra (vicepresidente), Mirko Di Maria(segretario), Vito Naso (consigliere), Giuseppe Galante (consigliere).

«Dopo un periodo di naturale assestamento abbiamo riacceso il motore - dichiara il presidente Alessandra D'Anna -. Con il resto del direttivo, che ringrazio per la fiducia, ci siamo posti l'obiettivo di essere prima di tutto operativi con attività, progetti e proposte nell'interesse della città. Abbiamo già delle iniziative in cantiere di cui presto vi parleremo. Il nostro obiettivo principale non è cambiato: vogliamo porre in essere azioni concrete volte a valorizzare Castellammare e a migliorare la qualità della vita dei castellammaresi. Del resto le idee e la voglia di fare non ci mancano. Insomma siamo pronti a rimboccarci le maniche, per rispetto, e mi auguro con il supporto, di chi ci ha sostenuto . Ma soprattutto guardando ai giovani , futuri protagonisti della vita cittadina , confidando di potere accendere in loro la passione per la politica».