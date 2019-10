Trapani, l'assessore Falcone allo Iacp per il social housing

30/10/2019 15:19:00

Visita istituzionale, oggi nel Trapanese, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. La prima tappa è stata ad Alcamo per la consegna dei lavori da oltre due milioni di euro per il Piano di riqualificazione di via Mistretta e Corso Generale dei Medici.

Poi l’assessore è giunto a Trapani, dove ha partecipato al workshop sul Piano di social housing di via Pantelleria. Si tratta del cantiere di risanamento urbano e abitativo avviato dal Governo Musumeci attraverso l'Iacp del capoluogo. Obiettivo, la realizzazione di due impianti sportivi nel quartiere di Fontanelle e di un’arena-teatro, nonché la realizzazione di 22 nuovi alloggi sociali situati in un edificio condominiale di via Pantelleria. Al workshop, oltre all’assessore regionale, hanno preso parte, tra gli altri, il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti Fulvio Bellomo; il commissario straordinario dello Iacp di Trapani Fabrizio Pandolfo e il direttore generale dello IACP Trapani Pietro Savona. E nel corso del suo intervento l’assessore ha elogiato l’attività svolta dallo Iacp: “E’ uno degli Istituti più virtuosi della Sicilia in materia di edilizia abitativa”. E sull’iniziativa dell’Ente trapanese ha detto: “E’ un messaggio importante. Un messaggio di rilancio dei quartieri popolari”.

Nel pomeriggio l’assessore Falcone si è recato a Castellammare del Golfo per lo sblocco dei lavori di ammodernamento del porto.