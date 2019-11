Sicilia, altro gravissimo incidente: si capovolge una Smart, una vittima, un bambino grave

05/11/2019 10:49:00

Un grave incidente stradale si è verificato in Sicilia, e per la precisione a Siracusa, in contrada Targia. Un uomo, alla guida di una Smart che si è capovolta, ha perso la vita.

Feriti anche una donna e il figlio piccolo che erano a bordo di un'altra auto.

In totale sono tre - due Audi e la Smart - i veicoli coinvolti nell'incidente all'altezza del distributore Lukoil. La vittima è un 34enne di Augusta. La mamma e il bambino, invece, erano a bordo di una delle Audi.

Sono stati portati all'ospedale Cannizzaro di Catania con l'elisoccorso.