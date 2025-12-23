Incidente a Salemi, Panda precipita dal viadotto: feriti due adulti e un bambino

23/12/2025 17:41:00

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Salemi, dove una Fiat Panda è finita fuori strada ed è precipitata dal viadotto che conduce verso Vita, dopo uno scontro con un’altra vettura. A bordo dell’auto c’erano due adulti e un bambino, tutti rimasti feriti e trasportati in ospedale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14, in prossimità dell’incrocio tra via Pier Santi Mattarella e via San Leonardo, lungo la rampa di via Aloe. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda rossa, proveniente da Vita, si sarebbe scontrata con una Fiat Panda bianca condotta da un uomo di 39 anni. A seguito dell’urto, la Panda bianca avrebbe perso il controllo, andando a schiantarsi contro il guardrail e precipitando rovinosamente nel vuoto.

I feriti sono C.F., 39 anni, S.L., 50 anni, e il figlio M.S., 12 anni. Il bambino risulta il più grave tra i tre, con una sospetta frattura della clavicola. Per gli altri due adulti, fortunatamente, le condizioni non destano particolari preoccupazioni e la prognosi dovrebbe essere di pochi giorni. Tutti sono stati trasferiti all’ospedale di Castelvetrano per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Salemi, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Castelvetrano, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato assistenza ai feriti.

Sono in corso le indagini della Polizia Municipale per accertare l’esatta dinamica e le responsabilità del sinistro. Tra le ipotesi al vaglio, anche il mancato rispetto di un segnale di Stop da parte di uno dei conducenti.

I familiari dei feriti, intanto, segnalano e denunciano la criticità del sistema di protezione del viadotto, definendo il guardrail vecchio e inadeguato, un elemento che – secondo loro – avrebbe aggravato le conseguenze dell’incidente. Una segnalazione che riaccende l’attenzione sulla sicurezza di quel tratto di strada.



