Scontro tra due auto a Mazara: due donne ferite, una è grave

Una donna di 33 anni si trova in gravi condizioni e un’altra di 64 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto allo svincolo autostradale di Mazara del Vallo.

Lo scontro si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 8:00, lungo la rampa di immissione dell’autostrada A29 in direzione Marsala. Per cause ancora in corso di accertamento, le due vetture coinvolte – una Fiat 500 e una Toyota Yaris – sono entrate in collisione.

 

Ad avere la peggio è stata la 33enne alla guida della Fiat 500, che dopo l’impatto è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in codice rosso all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara. Considerata la gravità, ha riportato una emorragia cerebrale e diverse fratture, i medici hanno disposto il trasferimento all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo, dove la donna è attualmente ricoverata e sottoposta ad ulteriori accertamenti.

 

Ferita ma non in pericolo di vita, invece, la conducente della Toyota Yaris. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Ajello”, dove le sono state riscontrate contusioni agli arti. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. 

 









Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...