Cronaca

Incidenti
10/02/2026 21:42:00

Suv si ribalta dopo lo scontro con un'utilitaria sulla Castelvetrano-Campobello

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-02-2026/suv-si-ribalta-dopo-lo-scontro-con-un-utilitaria-sulla-castelvetrano-campobello-450.jpg

Incidente stradale sulla strada Castelvetrano–Campobello, in prossimità del passaggio a livello. Per cause in corso di accertamento, una SUV si è ribaltata dopo l’impatto con un’utilitaria.

 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Castelvetrano. Due persone sono state trasportate all’ospedale di Castelvetrano: le loro condizioni non sono gravi.

 

Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.









