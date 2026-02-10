Suv si ribalta dopo lo scontro con un'utilitaria sulla Castelvetrano-Campobello

10/02/2026 21:42:00

Incidente stradale sulla strada Castelvetrano–Campobello, in prossimità del passaggio a livello. Per cause in corso di accertamento, una SUV si è ribaltata dopo l’impatto con un’utilitaria.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Castelvetrano. Due persone sono state trasportate all’ospedale di Castelvetrano: le loro condizioni non sono gravi.

Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.



