Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
10/02/2026 15:54:00

Carro funebre contro camion e auto, autostrada A19 chiusa per ore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-02-2026/1770735562-0-carro-funebre-contro-camion-e-auto-autostrada-a19-chiusa-per-ore.jpg

 Un grave incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania nel tratto compreso tra lo svincolo di Scillato e la galleria di Tremonzelli, dove un carro funebre che trasportava una salma si è schiantato contro un camion e un’automobile.

 

L’impatto è stato violento e ha causato il blocco immediato della circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, le forze dell’ordine e il personale dell’Anas. Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’incidente, non si registrano feriti.

 

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti, l’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Gli operai hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la carreggiata e sgomberarla dai detriti. Restano da chiarire le cause dell’incidente, mentre la circolazione è tornata gradualmente alla normalità solo dopo il completamento degli interventi.









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...