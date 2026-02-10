Carro funebre contro camion e auto, autostrada A19 chiusa per ore

10/02/2026 15:54:00

Un grave incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania nel tratto compreso tra lo svincolo di Scillato e la galleria di Tremonzelli, dove un carro funebre che trasportava una salma si è schiantato contro un camion e un’automobile.

L’impatto è stato violento e ha causato il blocco immediato della circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, le forze dell’ordine e il personale dell’Anas. Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’incidente, non si registrano feriti.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti, l’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Gli operai hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la carreggiata e sgomberarla dai detriti. Restano da chiarire le cause dell’incidente, mentre la circolazione è tornata gradualmente alla normalità solo dopo il completamento degli interventi.



