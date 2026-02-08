Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
08/02/2026 18:11:00

 Marsala: auto sbanda al lungomare Boeo e finisce contro due vetture parcheggiate

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-02-2026/marsala-auto-sbanda-al-lungomare-boeo-e-finisce-contro-due-vetture-parcheggiate-450.jpg

Un incidente stradale si è verificato nella notte a Marsala, al lungomare Boeo, nei pressi del Museo Baglio Anselmi. Intorno all’una, per cause ancora in corso di accertamento, una Toyota Yaris con a bordo un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 18 ha improvvisamente sbandato in maniera anomala.

 

Secondo una prima ricostruzione, l’auto potrebbe aver perso aderenza a causa dell’asfalto bagnato, andando in acquaplaning, nonostante procedesse a velocità moderata e in normali condizioni di guida. L’utilitaria ha quindi terminato la sua corsa contro due auto parcheggiate lungo la strada, una Mercedes e una Volkswagen, come mostrano le immagini dell’incidente.

 

Fortunatamente i due giovani non hanno riportato conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.



Incidenti | 2026-02-08 15:03:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-02-2026/41enne-perde-il-controllo-della-moto-e-muore-250.jpg

41enne perde il controllo della moto e muore

Ancora morti sulle strade siciliane. Intorno alle 9 di questa mattina un motociclista di 41 anni ha perso la vita in un grave incidente avvenuto in via Xiacche ad Augusta. L’uomo, nato nel 1983, viaggiava a bordo di una moto Honda di tipo...







Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...