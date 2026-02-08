 Marsala: auto sbanda al lungomare Boeo e finisce contro due vetture parcheggiate

08/02/2026 18:11:00

Un incidente stradale si è verificato nella notte a Marsala, al lungomare Boeo, nei pressi del Museo Baglio Anselmi. Intorno all’una, per cause ancora in corso di accertamento, una Toyota Yaris con a bordo un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 18 ha improvvisamente sbandato in maniera anomala.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto potrebbe aver perso aderenza a causa dell’asfalto bagnato, andando in acquaplaning, nonostante procedesse a velocità moderata e in normali condizioni di guida. L’utilitaria ha quindi terminato la sua corsa contro due auto parcheggiate lungo la strada, una Mercedes e una Volkswagen, come mostrano le immagini dell’incidente.

Fortunatamente i due giovani non hanno riportato conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.



