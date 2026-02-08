Sezioni
Cronaca

» Incidenti
08/02/2026 15:03:00

41enne perde il controllo della moto e muore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-02-2026/1770559436-0-41enne-perde-il-controllo-della-moto-e-muore.jpg

Ancora morti sulle strade siciliane. Intorno alle 9 di questa mattina un motociclista di 41 anni ha perso la vita in un grave incidente avvenuto in via Xiacche ad Augusta.

 

L’uomo, nato nel 1983, viaggiava a bordo di una moto Honda di tipo fuoristrada e stava percorrendo la strada in direzione Monte quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo o è rimasto coinvolto in un violento impatto.

 

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La Polizia Municipale ha delimitato l’area e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.



Incidenti | 2026-02-08 15:03:00
