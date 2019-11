Allerta meteo: si avvicina la tempesta mediterranea. Situazione in tempo reale

11/11/2019 14:17:00

Massima allerta. Si avvicina la tempesta mediterranea. Tra qualche minuto, verso le 14 e 30, la pioggia dovrebbe cadere impietuosa, sulla costa sud occidentale della Sicilia.

Due tempeste temporalesche tra Canale di Sicilia e Ionio meridionale sono in lento avvicinamento sull'isola.

La situazione è sotto controllo dappertutto, a parte qualche allagamento.

A Marsala attivato il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile presieduta dal sindaco Alberto Di Girolamo. Alla luce del perdurare delle condizioni meteo avverse, prevedibili anche per domani, il COC - composto dai competenti dirigenti tecnici - sta monitorando la situazione nelle zone del territorio più sensibili e a rischio idrogeologico, a cominciare dall'area portuale, la foce del fiume Sossio e il sottopassaggio di via Ugdulena.

In particolare, in via precauzionale, è stata disposta la chiusura al transito di via Vecchia Mazara (tratto tra la Florio e c.da Ponte Fiumarella), attenzionando altresì il Lungomare Salinella dove è stata collocata apposita segnaletica stradale.